В пальто и шляпе оттенка карамели: 79-летняя Ирина Мирошниченко впервые после долгого перерыва появилась на публике

Звезда советских фильмов Ирина Мирошниченко пришла на открытие памятника на могиле Олега Табакова.

В этот понедельник, 27 сентября, вдова знаменитого артиста и режиссера Олега Табакова Марина Зудина открыла памятник на его могиле на Новодевичьем кладбище.

Отныне здесь появился монумент из стекла и камня с высеченной на нем цитатой Олега Табакова.

На церемонии побывали наследники Олега Табакова – Павел и Мария Табаковы, сын артиста от первого брака Антон Табаков, звездные коллеги и ученики покойного мэтра.

В числе посетивших мероприятие на Новодевичьем кладбище была и актриса Ирина Мирошниченко, которая хорошо знакома любителям советского кино.

Для 79-летней звезды экрана это было первое за долгое время появление на публике.

Ирина Петровна, облаченная в темное пальто и шляпу карамельного оттенка, находилась в прекрасном настроении, улыбалась и демонстрировала позитив.

Актриса призналась, что памятник на могиле Олега Табакова ей пришелся по душе.

«Памятник мне очень нравится. Он красивый, скромный, но в то же время в нем много глубинных смыслов. Все, как любил Олег Павлович. Олег Павлович — это целая планета. Мы его помним», — сказала Ирина Мирошниченко.

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