Поймает крупную рыбу: Ольга Бузова появится в новых сериях ситкома «САШАТАНЯ»

Одиннадцатого октября телеканал ТНТ начнет показ нового сезона сериала «СашаТаня».

Подросший сын героев ситкома Саши и Тани пойдет в школу. Неуемная Татьяна будет стремиться стать председателем родительского комитета.

Учительница мальчика, сама того не подозревая, попадет в любовный треугольник с Сашей и Таней.

Появится в сериале и личность, ставшая уже культовой, сама Ольга Бузова. Саша Сергеев поймает крупную рыбу: Ольга Бузова станет его клиенткой в страховом агентстве.

Сильвестр Андреевич по-прежнему будет развивать свой бизнес, несмотря на проверки старых знакомых из 90-х, протесты экологов и другие проблемы.

Сестра Тани устроит шумную вечеринку в чужой квартире, выложит скандальное видео с участием Тани в Интернет и будет пытаться заработать на этом денег.

«Как мне кажется, жизнь семьи Сергеевых интересна, потому что многие видят в ней себя, ситуации из своей семейной жизни, и наша задача — показать это сквозь призму юмора, напоминая о том, что все проблемы и вопросы должны решаться с любовью», — отметила Валентина Рубцова, исполнительница роли Тани.

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