«Меня родители правильно воспитали»: Дени Байсаров озвучил свой заработок за час

Как отметил внук Аллы Пугачевой, ему отец помогает в бизнесе.

Младший сын певицы и актрисы Кристины Орбакайте — Дени Байсаров — в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ озвучил свой заработок за час. Не так давно Дени Байсаров перебрался в Москву. Он открыл агентство по организации мероприятий. Звездный наследник и директор, и фотограф в одном лице.

«Студия, реквизиты. От этого многое зависит. Беру 4–5 тысяч рублей в час. Фирма пока не глобальная. Но надо с чего-то начинать. Меня родители правильно воспитали. Мне папа помогает в бизнесе. Он идет со мной нога в ногу. Мне хочется, конечно, независимости. Но к этому надо прийти с опытом за плечами». Дени Байсаров

Как заметил Дени Байсаров, жениться он пока не торопится.

«Я очень хочу семью, но не тороплюсь. Надо икать для создания семьи правильного человека», – заметил Дени Байсаров.

Напомним, что Дени Байсаров – сын Орбакайте от отношений с бизнесменом Русланом Байсаровым. Молодой человек несколько лет жил в Лондоне, но после окончания вуза предпочел вернуться в Россию.

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