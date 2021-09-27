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«У нас была прекрасная семья»: Людмила Зайцева объяснила, почему рухнул ее первый брак

Как отметила актриса, она в какой-то момент влюбилась в другого.

«У нас была прекрасная семья»: Людмила Зайцева объяснила, почему рухнул ее первый брак
Людмила Зайцева. Фото: Globallookpress.com

Актриса Людмила Зайцева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему рассталась со своим первым мужем.

Людмила Зайцева
Людмила Зайцева. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Я была замужем за Владимиром Федоровым. К нам в Щукинское ходили ребята из МИФИ. Это такие умные лобастые ученые. Он был одним из них. У нас был такой обмен. Они к нам ходили, а мы к ним. У нас была прекрасная семья».

Людмила Зайцева

Как отметила актриса, со временем с мужем у нее возникло недопонимание.

«У него появились свои интересы. Я тоже влюбилась. Это бывает все. Мы расстались по-доброму. Он при разводе прихватил мою книжку с автографом Булата Окуджавы. А потом в моей жизни второй муж Гена появился. Встретились мы на съемках одного из фильмов. Это случилось на съемках картины «Праздники детства». Гена — очень сложный человек. Мы часто ругались. У него были комплексы провинциального актера», — заявила Людмила Зайцева.

Напомним, что Людмила Зайцева прожила более тридцати лет с кинорежиссером Геннадием Ворониным. Она овдовела 2011 году. У них есть общая дочь Василиса.

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