«Не только в классическом черном»: Хромченко напомнила об актуальной верхней одежде сезона

Стилист часто дает модные советы не только героиням шоу, но и всем модницам.

Телеведущая Эвелина Хромченко в программе «Модный приговор» помогает определиться со стилем не только героиням шоу, которые часто оказываются на проекте не по своей воле, но и телезрительницам, которые, напротив, стремятся преобразиться. И благодаря советам эксперта жительницы всей страны имеют шанс подтянуть свой гардероб и сделать его актуальным.

На этот раз Хромченко, комментируя образ героини Александры, обратила взор на сезонную верхнюю одежду, в которую переодели ее стилисты проекта. Классическая куртка-косуха, но в ярком красном цвете, не смогла не привлечь внимание – именно такие сейчас на пике трендов сезона.

«Косухи сегодня очень актуальны и, как мы видим, не только в классическом черном цвете, но и в праздничном красном. Нашей героине красный цвет очень к лицу. И это правильно, что стилисты выбрали для нее красный, потому что она не только чувствует себя звездой, но и является ею, и все немедленно должны заметить эту яркую красавицу, даже если будет очень много народу», — отметила стилист.

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