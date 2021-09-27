Борис Корчевников впервые назвал актрису, в которую был без ума влюблен в детстве

По словам телеведущего, это случилось, когда он был совсем маленький.

Телеведущий Борис Корчевников в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал об актрисе, в которую был влюблен в детстве.

«Олег Николаевич Ефремов, у которого был роман с Анастасией Вертинской, жил надо мной. Половина моего детства прошла у него дома. Я тоже был влюблен в Анастасию Вертинскую, когда был совсем маленький». Борис Корчевников

Гостья его программы — актриса Людмила Зайцева — отметила, что у этой женщины действительно божественное лицо.

«Я однажды встретила ее на улице. Она шла в дубленке, и я покраснела. Я представляю, что было с мужчинами. Вообще, они очень красивые сестры — и Настя, и Маша», — заметила Людмила Зайцева.

Напомним, что Борис Корчевников никогда не был женат. Телеведущий не раз признавался, что никак не может встретить свою любимую женщину.

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