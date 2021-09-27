«Шикарный вид»: Брежнева в наряде с открытой спиной взволновала поклонников силуэтом сзади

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева с недавних пор занимается не только пением, но и выпуском косметики под собственным брендом. Она часто летает в Италию, где находится производство, лично тестируя текстуры и оттенки. И этой осенью порадовала модниц новой палитрой помад.

Во время поездки певица успела не только поработать, но и отдохнуть. Очередную порцию снимков красотка опубликовала у себя в микроблоге. Позируя спиной к объективу, звезда демонстрирует зрителю дважды красивый вид своей обнаженной спины, а также итальянских пейзажей, на которые любуется.

«Шикарный вид и шикарная фигура», «Изящно», «Как красиво», «Вера идеальная», «Какой снимок атмосферный, а спинка!», «Вера ты супер», «Невероятная», «Осанка — огонь!», «Вера, вы богиня», «Можно посмотреть, как выглядит блуза спереди?» — взбудоражились фолловеры.

Кстати, пока Брежнева за границей, в Сети разгорелся скандал. Ее муж Константин Меладзе с братом Валерием побывали на дне рождения матери. Причем младший тоже был без жены — не взял с собой Альбину Джанабаеву. Это очень обеспокоило публику.

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