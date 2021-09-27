Лямки вот-вот затрещат: Наталья Рудова в миниатюрном сарафане едва уместила увеличившуюся грудь

Многие подписчики недавно заметили, что бюст красавицы-актрисы стал значительно больше, чем ранее.

Звезда отечественных сериалов Наталья Рудова любит провоцировать подписчиков откровенными нарядами. У красотки есть особая страсть и к пикантным фотосессиям, на радость фанатам. Даже критики разводят руками: почему бы и нет, раз есть чем гордиться. А с недавних пор актриса взялась худеть, но, по наблюдениям поклонников, ее грудь от этого не стала меньше. Напротив, как будто сильнее увеличилась.

Точно в подтверждение догадок поклонников Рудова примерила маленькое черное платье сарафанного фасона — на тонюсеньких лямках. И в декольте наряда едва уместила свою внушительную грудь. Выдающееся достоинство звезды снова взбудоражило фанатов, а снимок разлетелся по фан-аккаунтам и пабликам.

К слову, за свою раскрепощенность и идеальные формы Наталья Рудова претендует на звание самой сексуальной женщины нашей страны. Номинировали ее на этот статус в журнале Maxim, героиней обложки которого блондинка становилась не раз.

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