«Это неправильно – продавать человеческую жизнь»: Абрамова раскритиковала Королеву за дочь

Актриса Татьяна Абрамова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ раскритиковала певицу Наташу Королеву, у которой, как выяснилось, есть внебрачная двухлетняя дочь.

«Я против этой истории. Она переходит на абсолютные коммерческие рельсы. Это определенного образа бизнес. Нельзя человеческую жизнь ставить на рельсы бизнеса. Это неправильно. Ребенок рано или поздно спросит: «А как я появился на свет?» Да я тебя купил. Это ужасно. Как это объяснить человеку. И вообще это неправильно – продавать человеческую жизнь». Татьяна Абрамова

Как отметила Татьяна Абрамова, это тоже самое, что продать человека в рабство.

«Мы тебя продаем, понимаешь», — заявила Татьяна Абрамова.

Напомним, что недавно выяснилось о наличии внебрачной дочери у Наташи Королевой. Исполнительница отдала несколько лет назад яйцеклетку другу-гею. Он в качестве благодарности одарил певицу биткоинами.

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