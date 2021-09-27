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«Это неправильно – продавать человеческую жизнь»: Абрамова раскритиковала Королеву за дочь

Как отметила актриса, это какая-то неправильная история.

«Это неправильно – продавать человеческую жизнь»: Абрамова раскритиковала Королеву за дочь
Татьяна Абрамова. Фото: Globallookpress.com

Актриса Татьяна Абрамова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ раскритиковала певицу Наташу Королеву, у которой, как выяснилось, есть внебрачная двухлетняя дочь.

Наташа Королева
Наташа Королева. Фото: Globallookpress.com

«Я против этой истории. Она переходит на абсолютные коммерческие рельсы. Это определенного образа бизнес. Нельзя человеческую жизнь ставить на рельсы бизнеса. Это неправильно. Ребенок рано или поздно спросит: «А как я появился на свет?» Да я тебя купил. Это ужасно. Как это объяснить человеку. И вообще это неправильно – продавать человеческую жизнь».

Татьяна Абрамова

Как отметила Татьяна Абрамова, это тоже самое, что продать человека в рабство.

«Мы тебя продаем, понимаешь», — заявила Татьяна Абрамова.

Напомним, что недавно выяснилось о наличии внебрачной дочери у Наташи Королевой. Исполнительница отдала несколько лет назад яйцеклетку другу-гею. Он в качестве благодарности одарил певицу биткоинами.

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