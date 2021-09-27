«Такое несется, такое придумывается»: директор Королевой – о травле певицы после признания

Как отметила Марина Наринская, ей смешно слышать все слухи о певице.

Директор певицы Наташи Королевой, Марина Наринская, в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что исполнительница подверглась травле после истории с внебрачной дочкой.

«Такое несется, такое придумывается. Конечно, после эфира мы ожидали. Да просто ужас. Якобы Сережа на нее в суд подал. Якобы это ребенок ее подруги из Майами. Что отец ребенка, миллиардер из Америки — хозяин порносайтов. Наташу ничего не задело. Смешно просто все это. Она просто взяла и такое сделала. От всей души». Марина Наринская

Со своей стороны, близкая подруга Наташи Королевой, Инна Цюрко, заметила, что когда исполнительница дарила другу яйцеклетку, то не думала о последствиях.

«Не было ставок никаких. Я лично все узнала, как и ее муж, из программы. Она все потом подробно нам рассказала. Мы сели и поговорили. Она показала мне фотографию девочки. Очень похожа на Наташу. Нос такой же курносый», — заявила Инна Цюрко.

Напомним, что недавно выяснилось о наличии внебрачной дочери у Наташи Королевой. Исполнительница отдала несколько лет назад яйцеклетку другу-гею. Он в качестве благодарности одарил певицу биткоинами.

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