«Я бы в ноги упала»: мечтающая о детях Азиза обратилась с просьбой к Королевой

Недавно стало известно, что у исполнительницы «Желтых тюльпанов» подрастает дочь в США.

Недавно Наташа Королева сделала сенсационное признание. В США у артистки подрастает дочь. Несколько лет назад она заморозила свои яйцеклетки, а затем отдала их своему давнему другу-миллионеру. Он живет в США в нетрадиционном браке. Почти два года назад на свет появилась дочь Наташи Королевой. Новость всколыхнула общественность. Не осталась в стороне и певица Азиза, которая недавно вышла замуж за молодого мужчину.

«Если бы я знала, что у Наташи где-то хранятся ее яйцеклетки, я бы в ноги упала. Наташа, у меня к тебе сейчас просьба. Никто не будет знать, что это ты, если не захочешь. Я узнала, что это возможно, я была бы счастлива. Это боль и крик», – сказала Азиза в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Добавим, что избранником 57-летней Азизы стал Александр Соколов из Липецка. Он долгое время представлялся итальянцем Алессандро Лортэ. Несмотря на вскрывшейся обман, артистка мечтает подарить ему детей.

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