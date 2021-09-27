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«Такая же энергичная, веселая, открытая»: Бледанс рассказала о жизни внебрачной дочери Королевой

Как отметила актриса, она совсем не в шоке от этой истории.

«Такая же энергичная, веселая, открытая»: Бледанс рассказала о жизни внебрачной дочери Королевой
Эвелина Бледанс. Фото: Globallookpress.com

Актриса Эвелина Бледанс в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о внебрачной дочери певицы Наташи Королевой.

Наташа Королева с дочкой и Эвелина Бледанс
Наташа Королева с дочкой и Эвелина Бледанс. Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»

«Я чувствую, что это ее дочка. Девочка такая же энергичная, веселая, открытая. Просто класс. Я не в шоке. Мне нравится эта история. Она потрясающая. Зачем хранить яйцеклетки, когда они могут дать новую жизнь человеку в обеспеченной семье».  

Эвелина Бледанс

Высказалась о дочери Королевой и актриса Вера Сотникова.

«Когда я об этом услышала, то подумала: «Во Наташа дает». Сколько слышим мы историй, что мужчина на стороне имеет ребенка. А тут у женщины на стороне ребенок. Смелая Наташа. Я бы так же смогла, если была моложе. Если бы был друг, который в этом нуждался», — заявила она.

Напомним, что недавно выяснилось о наличии внебрачной дочери у Наташи Королевой. Исполнительница отдала несколько лет назад яйцеклетку другу-гею. Он в качестве благодарности одарил певицу биткоинами.

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АмерикаВера СотниковаНаташа Королевапрограмма "Звезды сошлись"Эвелина Блёданс