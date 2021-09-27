Зажигательные танцы: Юлия Ефимова сплясала кан-кан, едва не теряя колышущуюся грудь в свободном декольте

29-летняя звезда отечественного и мирового плавания Юлия Ефимова накануне стала одной из гостей. Церемония прошла в калифорнийском курортном городке Санта-Барбара, в том самом месте с арками, которое так знакомо каждому поклоннику одноименного телесериала из 90-х , являющемся церковью. Кадрами празднества красотка щедро делилась в микроблоге.

Ефимова показала платье, в котором блистала на вечеринке, а также фрагментами веселых танцев, — нежно-мятное одеяние в пол с высоким разрезом. Вместе с друзьями пловчиха сплясала кан-кан, благо длинная юбка наряда позволила высоко задирать коленку. А вот декольте на тонких бретельках едва не довело до конфуза – колышущаяся грудь чуть не выпала из него.

Напомним, Юлия Ефимова в этом году принимала участие в Олимпийских играх-2020, проходивших в Токио. Выступления не стали триумфальными – пловчиха не смогла доукомплектовать свою коллекцию медалей с прошлых Игр золотой медалью. Сейчас в активе красотки два «серебра» и «бронза», а также звание шестикратной чемпионки мира и семикратной – Европы.

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