«Пора тряхнуть стариной»: певица Слава позировала в комбинации, засветив «лисьи носики»

На днях певица Слава опубликовала в своем инстаграме провокационные кадры. На них артистка позировала в купальнике, засветив свои роскошные формы. Кадры вызвали шквал эмоций не только у фанатов, но и у многих представителей шоу-бизнеса. На этот раз Слава решила пойти дальше. Она опубликовала кадры, на которых позировала в комбинации, блеснув «лисьими носиками».

«Пора тряхнуть стариной! После моего предыдущего поста мне предложили сняться в одном из самых топовых эротических журналов! Я думаю согласиться, буду сидеть в старости, смотреть, какая мамуля была секси в уже уважаемом возрасте! Девчоночки, любим себя всегда, в любом возрасте», — написала Слава.

Напомним, в этом году Слава отметила свое 41-летие. Она живет с бизнесменом Анатолием Данилицким и воспитывает дочь Антонину. Старшая наследница певицы, 21-летняя Александра Морозова, которая родилась в предыдущем браке звезды, недавно начала сольную карьеру.

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