«Снова приедут»: Марат Башаров признался, что у него есть еще двое детей

Марат Башаров был трижды женат. Наследников ему родили первая и третья жены – Елизавета Круцко и Елизавета Шевыркова. Актер души не чает в 17-летней Амели и пятилетнем Марселе. Стоит отметить, что и дети от разных матерей между собой отлично ладят.

На днях стало известно, что у Башарова есть еще двое детей. Он оформил опекунство над сирийцами по имени Асми и Ахмад, которых увидел во время благотворительной поездки в лагерь сирийских беженцев. У его подопечных есть родители, братья и сестры, но актер высылает им деньги, покупает одежду.

«Этой зимой дети приезжали сюда. Снова видели снег, были очень рады этому снегу, надеюсь, они снова приедут», — рассказал Башаров в передаче «Ты не поверишь» на НТВ.

К слову, сейчас Башаров полностью отказался от употребления алкоголя и похудел. А ведь раньше его имя фигурировало в скандалах. Он избивал своих жен в состоянии алкогольного опьянения.

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