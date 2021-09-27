Ани Лорак блеснула пышными формами в мини-платье из «зеркальных осколков»

Популярная певица Ани Лорак приняла участие в большом концерте во Владивостоке, прошедшем накануне. Вести мероприятие выпала честь Лере Кудрявцевой и Михаилу Галустяну. Что происходило за кулисами, звезда экрана снимала и показывала у себя в микроблоге. И на одном из кадров оказалась певица Ани Лорак.

Поп-дива украинского происхождения, настоящее имя которой – Каролина Куек – предстала в ослепляющем своим серебристым блеском мини-наряде. Платье из «зеркальных осколков» подчеркнуло пышные формы красотки, которой, к слову, 27 сентября исполнилось 43 года. И ее с полуночи начали поздравлять друзья и коллеги.

Ани Лорак – звезда с непростой судьбой. В детстве мать-одиночка отдала ее с двумя маленькими братьями в интернат, поскольку не могла прокормить. Сейчас Лорак – востребованная и высокооплачиваемая артистка, которая с успехом продолжает строить карьеру в российском шоу-бизнесе и воспитывать единственную дочь.

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