Большие, сочные, спелые: Марина Юдашкина похвасталась выращенными на своем огороде арбузами

Самое время собирать урожай, и мы заглянули на садовый участок кутюрье.

Жена всемирно известного российского кутюрье Валентина Юдашкина Марина– не только муза и бизнес-партнер маэстро, но и настоящая хозяйка, которая на своем приусадебном участке особняка на Рублевке выращивает огород. У бизнес-леди отлично в этом году выросли огурца, помидоры, баклажаны, тыквы и кабачки, а теперь поспели арбузы, которые она собрала накануне.

Урожаем сочной полосатой ягоды Марина Юдашкина похвасталась в своем микроблоге. Светская львица сфотографировала внушительные плоды, а затем сняла на видео, что они из себя представляют.

«А теперь попробуем разрезать арбуз, который я вырастила. Трещит. Мне даже интересно, какой он получится», — задумалась хозяйка.

больше по теме «Мамулеточка»: невестка Орбакайте показала моложавую тещу внука Пугачевой Модель Алена Краснова поделилась редким кадром своей родительницы.

Юдашкина разрезала арбуз, который, потрескивая, раскрылся и блеснул сочной ярко-розовой мякотью. Удовлетворенная зрелищем жена кутюрье поспешила нарезать ягоду, чтобы отведать самой и попотчевать мужа.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!