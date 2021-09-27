Большие, сочные, спелые: Марина Юдашкина похвасталась выращенными на своем огороде арбузами

Жена всемирно известного российского кутюрье Валентина Юдашкина Марина– не только муза и бизнес-партнер маэстро, но и настоящая хозяйка, которая на своем приусадебном участке особняка на Рублевке выращивает огород. У бизнес-леди отлично в этом году выросли огурца, помидоры, баклажаны, тыквы и кабачки, а теперь поспели арбузы, которые она собрала накануне.
Урожаем сочной полосатой ягоды Марина Юдашкина похвасталась в своем микроблоге. Светская львица сфотографировала внушительные плоды, а затем сняла на видео, что они из себя представляют.
«А теперь попробуем разрезать арбуз, который я вырастила. Трещит. Мне даже интересно, какой он получится», — задумалась хозяйка.
Юдашкина разрезала арбуз, который, потрескивая, раскрылся и блеснул сочной ярко-розовой мякотью. Удовлетворенная зрелищем жена кутюрье поспешила нарезать ягоду, чтобы отведать самой и попотчевать мужа.
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