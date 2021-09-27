«Зачем это издевательство!»: невестку певицы Валерии затравили в Сети за то, что выгуляла львицу за хвост

22-летний сын певицы Валерии Арсений Шульгин в 2020 году женился. Избранницей стала ровесница юноши из обеспеченной семьи Лиана. Вскоре у пары родилась дочка, которой уже 9 месяцев, и в которой ни родители, ни звездная бабушка просто души не чают.

Часто молодые родители стали выбираться из дома, чтобы путешествовать. Накануне они вдвоем снова покинули Москву, чтобы стать гостями на свадьбе друзей в Африке. По прилете они не стали терять время даром и поспешили на экскурсии.

Одно из мест, которые посетили Шульгины, — сафари-парк. И невестка Валерии решила удивить своих подписчиков, поделившись видео, на котором гуляет с львицами, держа одну из них за хвост. Кадры вызвали обратный эффект – вместо восхищений и комплиментов Лиана Шульгина получила травлю и критику.

«Зачем за хвост?», «Ну зачем это издевательство! Жаль животных. А все ради каких то фотографий для инстаграмма», «Какое глупое развлечение», «С Вами бы погуляли, держа Вас за волосы», «Боже…нигде животным нет покоя», «Зачем за хвост держать? Просто рядом идти нельзя?», «Ничего в этом красивого не вижу! Думаю зоозащитники, не дадут Вам продыха, зачем компрометировать», «Как-то тупо выглядит гулять держась за хвост», «Ужас, нашли что показать, хоть бы на миг задумалась, чего это животному стоит так идти, замученные и худые. И не надо верить в сказки, что их больных туда привозят и выхаживают, а они дикие, такими ручными становятся», — негодуют в комментариях.

В свое оправдание невестка Валерии высказалась, что звери в этом парке – спасенные от гибели и дрессированные, поэтому контакты с человеком им знакомы.

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