«Кто на спорте, тот я»: Бородина в топе и легинсах цвета лосося похвасталась подтянутыми формами

В этом сезоне на шоу «Ледниковый период», премьера которого ожидается скоро на Первом канале, участвует телеведущая Ксения Бородина. Девушка ежедневно посещает тренировки, активно осваивая технику и разучивая элементы, о чем немного рассказывает у себя в микроблоге.

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Тренировки проходят даже в выходные дни. И ведущая «Дома-2», собираясь на лед, похвасталась своими подтянутыми формами в топе и легинсах лососевого цвета.

«Ну что, кто сегодня на спорте, тот я. Собралась уже, сейчас поеду на тренировку», — сообщила красотка.

Бородина не всегда была такой стройной и подтянутой, но именно после развода заметно сильно похудела. Сама Ксения не видит ничего в том, что едва ли не тает на глазах – она уже объясняла поклонникам, что ей отлично в новом теле и новом статусе.

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