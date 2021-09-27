«Мамулеточка»: невестка Орбакайте показала моложавую тещу внука Пугачевой

Старший сын Кристины Орбакайте, 30-летний Никита Пресняков, уже четыре года женат на модели Алене Красновой. Девушке было всего 20 лет, когда она пошла под венец с внуком Аллы Пугачевой. А познакомились они еще раньше, она и вовсе еще в школе училась. Девушка была соседкой Никиты по даче, там и завязалось их знакомство.

В своем микроблоге невестка Орбакайте на редком снимке показала тещу Никиты Преснякова. Виктория Краснова оказалась красивой и моложавой женщиной, больше похожей на сестру или подругу Алены, чем на ее маму. Дело в том, что сама мама Красновой рано вышла замуж за ее отца – Виктории было 17 лет.

С отцом Алены у Никиты хорошие отношения, Роман Краснов сразу поддержал союз своей младшей дочки с внуком Примадонны. Более того, зять и тесть вместе занимаются одним бизнесом, связанным с тренажерами.

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