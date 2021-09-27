В лифе от бикини: Бузова в золотистом бюстгальтере и широких брюках промахнулась с нарядом

Премьера шоу «Звезды в Африке» на ТНТ продолжается. Накануне состоялась вторая серия игры на выживание и борьбу за еду с участием знаменитостей. Для телеведущей Ольги Бузовой, которая ведет проект на пару с Михаилом Галустяном, долгожданное появление передачи на экране стало поводом для флэшбэков – девушка снова вспомнила, как сильно замерзала на съемках реалити.

В новой публикации Бузова позировала в золотистом лифе, похожем на верх от бикини, и длинной легкой юбке-брюках с цепями в качестве дизайна. Наряд по-летнему легкий, и практически все образы для шоу у телезвезды оказались такими. Но некоторые подписчики заметили в образе нестыковку – по цветовой гамме голубые туфли сильно выбивались из золотистого аутфита.

«Туфли не в тему наряд не тот фигура не та, и вообще фотографии не удачные», «А что с туфлями? Почему так не гармонирует цвет?», «Сиреневые туфли это типа яркая деталь?», «Ну че за наряд», «Переоденься», «Костюм красивый!!Надо такой открытый на подтянутое тело одевать, чтобы внутренняя сторона бедра не желешечкой была», «Все-таки черные туфли были бы уместнее, никак сиреневый с чёрным и золотом не сочетается», — считают фолловеры.

Некоторые обратили внимание, что на этой африканской серии снимков Бузова демонстрирует еще худую талию. Драники со сметанкой и колбаска будут чуть позже – сама телеведущая признавалась, что сильно поправилась на съемках «Х-Фактора» в Минске.

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