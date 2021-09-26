«Вай, мама дорогая!»: обнаженная Волочкова в купели кокетливо спряталась за веником

С наступлением холодов Анастасия Волочкова поспешила согреться. Звезда сцены обожает париться и окунаться в ледяную купель после банных процедур и в минувшие выходные вспомнила о своей страсти.

Фотоотчет с досуга не заставил себя ждать. Артистка запечатлелась в купели как раз после парной. Спрятавшись за веником, звезда кокетливо прикрыла им свои обнаженные прелести.

«Восстановиться после нагрузки всегда помогают русская баня, ледяная Купель и любовь», — подписала снимок балерина.

Заговорив про любовь, Волочкова тем самым намекнула, что в ее жизни снова кто-то появился. Подписчики в комментариях попросили уточнить, кто же это. Не поскупились фолловеры и на комплименты.

«Вай, мама дорогая!», «Вы красотка», «Нет слов», «Как зовут «любовь»?», «Красотка! Эталон красоты и женственности», «Классное фото», «Вот там шпагат смотрелось бы», «Нимфа!», «Опять любовь! И кто на этот раз, и надолго ли?», «Смело!», — пишут в комментариях под фото.

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