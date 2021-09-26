Декольте ниже пупка: Ксения Бородина обнажила грудь в кипенно-белом топе на тонких кружевных бретелях

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина после развода с Курбаном Омаровым выбирает один наряд откровеннее другого.

Телеведущая Ксения Бородина некоторое время назад официально развелась с отцом своей младшей дочери Теоны Курбаном Омаровым.

Правда, одинокой дамой ее назвать нельзя. Ксения Бородина уже вовсю крутит роман с новым избранником, который моложе Ксюши на несколько лет.

Вероятно, именно бойфренду Ксения Бородина посвящает свои откровенные наряды и позы, в которых в последнее время предстает в микроблоге.

На этот раз Ксения Бородина поделилась видео, на котором запечатлелась в кипенно-белом костюме, состоящем из белого топа и облегающей юбке. У топа очень глубокое декольте, чуть ли ни ниже пупка.

Оно открывает взору пышный бюст Ксении Бородиной. Дива, судя по всему, принимает участие в каких-то съемках, по условиям которой ей нужно лежать. Эта поза лишь еще сильнее обнажила грудь Ксении Бородиной.

«Лежу. На работе», — подписала кадры Ксения Бородина.

Напомним, телеведущая принимает участие в новом сезоне шоу Первого канала «Ледниковый период», где ее партнером стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев, выступавший в прошлом сезоне проекта в паре с Ольгой Бузовой.

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