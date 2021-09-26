«Смог меня удивить»: Саша Гозиас из «Дома-2» получила в подарок от мужа новенький автомобиль «Порше»

Экс-участница «Дома-2» Александра Гозиас со второй попытки удачно вышла замуж. Своего нынешнего избранника она встретила после того, как покинула проект.

Чуть больше года назад Саша Гозиас переехала к возлюбленному в Москву, вышла за него замуж и родила сына.

Муж обожает Александру и балует ее дорогими подарками. Саша Гозиас похвасталась в микроблоге роскошным презентом, который сделал ей супруг.

В подарок Саша Гозиас получила автомобиль из люксового сегмента – новенький «Порше» цвета индиго с элеткродвигателем.

«Конечно красивой не получилось быть. Но удивить меня муж смог», — написала под видео в микроблоге Саша Гозиас.

Подписчики искренне порадовались за звезду реалити-шоу и пожелали ей ни гвоздя, ни жезла на дороге.

«Очень круто! Поздравляю», «Молодец муж», «Какой умница муж и какая молодец жена, что вдохновляет мужчину на такие поступки», «Просто невероятный сюрприз! Кайф. Твой муж просто супермен», «Рада за тебя очень, Сашенька. Радуешься, как ребеночек подарку под елкой. Волшебные эмоции», — высказались в Сети.

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