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Кулинарный талант от бабушки Аллы? Внучка Пугачевой в фартучке нарезала сельдерей на кухне

В свои девять лет Клава Земцова неплохо справляется с кухонными приборами. Готовить внучка Примадонны любит также, как и двойняшки Гарри и Лиза.

Кулинарный талант от бабушки Аллы? Внучка Пугачевой в фартучке нарезала сельдерей на кухне
Кристина Орбакайте с Михаилом Земцовым и дочкой Клавой. Фото: Instagram.com/orbakaite_k

Во время летних каникул Клава Земцова гостила у своей именитой бабушки в деревне Грязь. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, восьмилетние двойняшки Гарри и Лиза просто обожают баловать домашних вкусными блюдами. Все необходимые ингредиенты для салатов дети Примадонны обычно находят в теплицах. Тут шоумен Максим Галкин выращивает красные перцы, помидоры, огурцы, петрушку, укроп и другую зелень. Кроме того, сын Аллы Пугачевой специально для звездной мамы печет пышки с яблоком, корицей и морковкой. Певица даже позабыла о своей диете, пробуя свежие булочки.

Судя по всему, за время летних каникул в деревне Грязь к кулинарным мастер-классам приобщилась и девятилетняя Клава Земцова. Внучка Примадонны в миленьком фартучке уверенно нарезала сельдерей на кухне, как опытный повар. Правда, какое блюдо готовит ее дочка Кристина Орбакайте раскрывать поклонникам не стала.

Дочка певицы Кристины Орбакайте - Клава Земцова
Клава Земцова в фартучке нарезала на доске сельдерей. Фото: Instagram.com/orbakaite_k

«Мамина помощница растет», «Ой! Какая Клавуся умничка», «Кулинарный талант в бабушку Аллу??», «Что двойняшки научили готовить? Лиза и Гарри все время кашеварят на кухне в Грязи», «Ммм… будет что-то вкусненькое», «Сельдерей для салатика??», «Легкое блюдо на ужин?? Ну мастерица, просто умничка», «Вкуснятина», — пишут фолловеры.

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Тэги

Алла ПугачеваКлава ЗемцоваКристина ОрбакайтеМаксим ГалкинНовости google