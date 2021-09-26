Кулинарный талант от бабушки Аллы? Внучка Пугачевой в фартучке нарезала сельдерей на кухне

В свои девять лет Клава Земцова неплохо справляется с кухонными приборами. Готовить внучка Примадонны любит также, как и двойняшки Гарри и Лиза.

Во время летних каникул Клава Земцова гостила у своей именитой бабушки в деревне Грязь. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, восьмилетние двойняшки Гарри и Лиза просто обожают баловать домашних вкусными блюдами. Все необходимые ингредиенты для салатов дети Примадонны обычно находят в теплицах. Тут шоумен Максим Галкин выращивает красные перцы, помидоры, огурцы, петрушку, укроп и другую зелень. Кроме того, сын Аллы Пугачевой специально для звездной мамы печет пышки с яблоком, корицей и морковкой. Певица даже позабыла о своей диете, пробуя свежие булочки.

Судя по всему, за время летних каникул в деревне Грязь к кулинарным мастер-классам приобщилась и девятилетняя Клава Земцова. Внучка Примадонны в миленьком фартучке уверенно нарезала сельдерей на кухне, как опытный повар. Правда, какое блюдо готовит ее дочка Кристина Орбакайте раскрывать поклонникам не стала.

«Мамина помощница растет», «Ой! Какая Клавуся умничка», «Кулинарный талант в бабушку Аллу??», «Что двойняшки научили готовить? Лиза и Гарри все время кашеварят на кухне в Грязи», «Ммм… будет что-то вкусненькое», «Сельдерей для салатика??», «Легкое блюдо на ужин?? Ну мастерица, просто умничка», «Вкуснятина», — пишут фолловеры.

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