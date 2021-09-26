«Как будто юбки нет!»: 53-летняя певица Валерия показала стройные ножки, устроив дефиле в микрошортиках

Певице Валерии в апреле исполнилось 53 года. К этому возрасту звезда имеет все, о чем можно только мечтать.

Она популярна и любима поклонниками, ее обожает муж Иосиф Пригожин. Валерия радуется успехам троих своих детей и души не чает в маленькой внучке Селин.

Эти выходные вместе с мужем Валерия проводит в Вене, где наслаждается прекрасными видами и чудесной погодой. В микроблоге звезда поделилась видео с прогулки по столице Австрии. Облаченная в двубортный жакет и микрошортики Валерия устроила дефиле.

«Каждый период жизни по-своему прекрасен. Сейчас, когда дети уже взрослые, мы просто так можем взять и сорваться куда угодно. Так и в этот раз случилось. Мы провели вдвоем чудесные выходные», — поделилась певица Валерия под видео.

Кадры произвели фурор среди ее подписчиков. Первым отреагировал историк моды Александр Васильев

«Какие ножки, о-ля-ля!» – не смог сдержать эмоций Александр Васильев.

«Какая прекрасная», – отреагировала Рита Дакота.

«Как будто юбки нет!» — написал кто-то из пользователей. «Ее и нет, есть шорты», — лаконично ответила Валерия на претензии.

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