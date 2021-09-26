«Срамота! Еще пучок волос покажи»: Рудова игриво приспустила кружевные панталоны на крепкие бедра

Поклонники актрисы из сериал «Универ. Новая общага» не оставили без внимания и бугристые мышцы пресса, которыми так гордится звезда.

Наталья Рудова в Stories микроблога ответила на анонимные вопросы поклонников, устроив для них импровизированную викторину. При этом, актриса из сериала «Универ. Новая общага» сопроводила комментарии снимками из личного архива. На одном из таких пикантных фото звездная блондинка позировала в белоснежных кружевных панталончиках, игриво приспустив трусики на «сочные» гром-бедра. Актриса похвасталась бугристыми мышцами пресса, а фанаты накинулись на звездную красавицу с едкой отповедью за то, что та едва не блеснула «зоной бикини».

Правда, Наталья уже давно не реагирует на критику поклонников. Актриса привыкла к тому, что хейтеры постоянно обсуждают ее «горячие» снимки. Но хвалебных отзывов у красавицы-блондинки все же больше. Да и выглядит Рудова просто восхитительно. И может дать фору более молодым актрисам.

«Что это у вас топорщится??», «Мда! Еще чуть-чуть и зона бикини на виду», «Странная поза, как будто кости видны», «Срамота! Еще пучок волос покажи», «Это мышцы или косточки так выпирают??», «Живот как доска для стирки», «Панталоны бабушкины», «У кого такие трусишки взяли?», «Парашют, который не раскрылся», «Трусы из прошлого века», «А куда стринги подевала?», «В таком белье только стариков обольщать», «Бельишко в топку», — шутят фолловеры.

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