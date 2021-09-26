«Вышла наша Примадонна»: Ангелина Вовк рассказала о подлом поступке Аллы Пугачевой

Известная телеведущая, народная артистка РФ Ангелина Вовк стала гостьей популярной программы канала НТВ «Секрет на миллион». Во время нее, в частности, звезда экрана рассказала о некрасивом поступке Примадонны.

«С Аллой Борисовной у меня добрые отношения были, — призналась Ангелина Вовк. — Был фестиваль «Песня года», и мы перед этим у Аллы дома репетировали, как все будет проходить – где она ведет, где мы с Женей Меньшовым. Была полная, ясная картина».

Но когда Ангелина Вовк и Евгений Меньшов пришли на запись концерта, их посадили очень далеко от сцены. Рядом с ними находился режиссер Александр Ревзин, мужчина очень нервничал и кричал на Вовк и Меньшова.

«Я с тех пор с ним не здороваюсь, когда вижу, прохожу мимо, — продолжила Ангелина Михайловна. — Он выслуживался перед Пугачевой. Когда мы задавали вопросы, он резко и грубо отвечал. Я сказала Жене: «Ты как хочешь, а я ухожу отсюда». Через какое-то время Женя убедился, что он никому не нужен, и тоже ушел. Когда передача заканчилась, вышла наша Примадонна и говорит: «Лина, Женя, где вы?» А в ответ тишина. Все так было сделано, чтобы с нами расстаться».

Ангелина Вовк призналась, что ей было очень обидно, ведь она много лет вела «Песню года» и многое сделала для этого фестиваля.

«Конечно, я понимала, что до старости вести эту передачу не буду, но расстаться после стольких лет можно было бы красиво», — заключила Ангелина Вовк.

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