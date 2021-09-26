Умер основатель легендарной группы Status Quo Алан Ланкастер

Музыкант скончался на 73-м году жизни в своем особняке в Австралии.

Печальная новость пришла в это воскресенье. На 73-м году жизни скончался создатель легендарной рок-группы Status Quo Алан Ланкастер.

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О кончине музыканта рассказал его друг Крейг Беннет на своей страничке в социальных сетях. Как выяснилось, Алан Ланкастер в последние годы жизни страдал от рассеянного склероза.

«Я убит горем, объявляя о кончине Алана Ланкастера, британского короля музыки, бога гитары и члена-основателя культовой группы Status Quo», — написал Крейт Беннет.

Сообщается, что Алан Ланкастер скончался у себя дома в Австралии, в особняке, в котором он прожил 45 лет.

Напомним, Status Quo — популярная британская рок-группа, которая была основана в 1962 году в столице Великобритании.

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