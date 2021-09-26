«Папа тоже не справился»: Лиза Галкина заткнула мать за пояс в дикции и эрудиции во время кухонно-домашней беседы в замке

По восемь лет недавно исполнилось Лизе и Гарри Галкиным. Звездные родители, Алла Пугачева и Максим Галкин, не стали для дня рождения близнецов арендовать ресторан, а провели праздник у себя в доме.

Они пригласили аниматоров, которые устроили для отпрысков артистов и их гостей костюмированной инклюзивное представление в духе «Звездных войн». Примечательно, что торжество было действительно организовано в интересах детей, а не в угоду самолюбия взрослым.

Алла Пугачева старается в принципе воспитывать своих детей скромно. Например, в отличие от шикарных завтраков Яны Рудковской, где каждое утро на столе создается какая-то сказка, трапезы в начале дня в деревне Грязь обычно просты. А вот беседы за столом идут очень занимательные. Это заметно и по последнему видео, которое обнародовал Максим Галкин в личном блоге. На нем Лиза и Гарри Галины лакомятся кашей и рассуждают с мамой о сложности произношения слова «Папаханаумокуакеа», названия самого большого в мире морского парка.

Лиза Галкина была единственной в семье, кто с легкостью ответил на вопрос Аллы Пугачевой о существовании этого заповедного места. Кроме того, младшая дочь народной артистки одна смогла произнести это слово без запинки. Брат Гарри заявил, что тоже сможет, но перепутал буквы. А родители признали свое поражение сами.

«Папа тоже не справился», — написал в Instagram Максим Галкин.

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