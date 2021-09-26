«Наконец-то пошел!»: Саша Черно из «Дома-2» безумно рада, что сын начал ходить

Маленькому наследнику экс-участников «Дома-2» Саши Черно и Иосифа Оганесяна Стефану в конце июля исполнился год.
Как правило, к этому возрасту малыши уже начинают делать первые самостоятельные шаги. Но сын Саши Черно не торопился самостоятельно вставать на ножки и передвигался только, если его поддерживали мама и папа.
Саша и Иосиф долго ждали, когда же Стефанчик отбросит руки родителей и сам начнет ходить.
И вот этот момент настал. Стефан сделал первые шаги! Трогательным видео, запечатлевшим это событие Саша и Иосиф поделились каждый в своих микроблогах.
Иосиф Оганесян сидел на диване и придерживал стоящего рядом сынишку. В какой-то момент мальчик спокойно оторвался от папы и немного не смело, но зато самостоятельно сделал несколько шагов.
«Наконец-то пошел!» — подписала видео в микроблоге Саша Черно.
«Наши первые шаги», — более сдержанно прокомментировал кадры Иосиф Оганесян.
Но по лицу молодого папы на видео понятно, что он в этот момент пережил целый спектр ярких эмоций.
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