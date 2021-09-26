«Один годик!»: какой сюрприз устроила Яна Рудковская сыну, рожденному от суррогатной мамы

Продюсер сразу рассказала публике, что на свет Арсений появился за счет новых технологий.

Яна Рудкоская поздравила своего годовалого сына Арсения от Евгения Плющенко с днем рождения. В честь этого события продюсер приобрела огромную связку воздушных шариков в серебристых и голубых тонах и корзину с цветами в том же оттенке. Вся семья, включая супруга и сына Сашу, тоже нарядилась в синих тонах.

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Арсений, сидящий на плечах у папы, явно был очарован воздушной красотой, подаренной родителями. На фото, сделанном в честь его именин, малыша не интересует ничего, кроме шариков.

«С днем рождения, Арсюша! Один годик!» — поздравила Яна Рудковская сына.

Отметим, что продюсер с момента рождения малыша не скрывала от людей, что родила его не она, а суррогатная мама. При этом биологически мальчик ее и Евгения Плющенко. Звезда рассказывала, что материнские чувства проснулись у нее не сразу.

По словам блондинки, она специально это рассказывает открыто, чтобы мамы, решившие пойти ее путем, не пугались этого момента. Ведь через пару недель все встало на свои места – Рудковская полюбила сына, как и всех остальных своих детей.

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