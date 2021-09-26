«Один годик!»: какой сюрприз устроила Яна Рудковская сыну, рожденному от суррогатной мамы

Яна Рудкоская поздравила своего годовалого сына Арсения от Евгения Плющенко с днем рождения. В честь этого события продюсер приобрела огромную связку воздушных шариков в серебристых и голубых тонах и корзину с цветами в том же оттенке. Вся семья, включая супруга и сына Сашу, тоже нарядилась в синих тонах.
Арсений, сидящий на плечах у папы, явно был очарован воздушной красотой, подаренной родителями. На фото, сделанном в честь его именин, малыша не интересует ничего, кроме шариков.
«С днем рождения, Арсюша! Один годик!» — поздравила Яна Рудковская сына.
Отметим, что продюсер с момента рождения малыша не скрывала от людей, что родила его не она, а суррогатная мама. При этом биологически мальчик ее и Евгения Плющенко. Звезда рассказывала, что материнские чувства проснулись у нее не сразу.
По словам блондинки, она специально это рассказывает открыто, чтобы мамы, решившие пойти ее путем, не пугались этого момента. Ведь через пару недель все встало на свои места – Рудковская полюбила сына, как и всех остальных своих детей.
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