Семейная идиллия: Лиза Галкина с замысловатой прической позавтракала кашей с Аллой Пугачевой и братом

Младшая дочь Примадонны и Максима Галкина блеснула эрудицией и великолепной дикцией на собственной кухне.

Максим Галкин обнародовал в личном блоге видео с записью беседы его жены Аллы Пугачевой с детьми Лизой и Гарри. В тарелке у детей была каша, а разговор шел в географическом русле.

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Примадонна спросила у младшей дочки, как называется самый большой национальный морской парк в мире. Лиза предупредила, что некоторые люди могут «язык сломать», произнося его. Но при этом с легкостью сказала: «Папаханаумокуакеа».

Ее брат Гарри заявил, что тоже может это сказать, но произнес нечто непонятное. Алла Борисовна призналась, что не запомнила бы это слово и похвалила наследницу.

«Папа тоже не справился», — признался и Максим Галкин.

Отметим, что Лиза надела на завтрак белую сорочку с принтом, а голову ее венчала замысловатая прическа с косой.

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