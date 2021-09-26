«Сытные пельмешки под стрингами вспухли»: Рудова с тряпицей меж «булочек» плюхнулась «зоной бикини» в воду

Поклонники актрисы из сериала «Универ. Новая общага» припомнили, что такие же алые трусики, как у Наташи, они видели раньше на Тарзане.

Наталья Рудова умело привлекает к себе внимание поклонников. Надо отметить, что последние с особым трепетом относятся к «горячим» снимкам актрисы из сериала «Универ. Новая общага». На пляжном фото звездная блондинка сексапильно подчеркнула «сочный поплавок», примерив алые стринги. Фанаты тут же припомнили, что раньше уже видели такие же трусики. Вот только в них щеголял муж украинской дивы Наташи Королевой. Тарзан любит демонстрировать свое рельефное тело на шесте и в тренажерном зале.

«Сытные пельмешки под стрингами вспухли», «Тряпица меж булочек не трет??», «Стринги вот-вот лопнут на таком орешке», «Вы плавки у Тарзана стащили??», «Такие трусишки уже где-то видели! Ах, да! Муж Наташки Королевой на шесте в них танцевал», «Поплавок всплыл! Аж подрумянился на солнышке», «Натали! У вас там что другой одежды нет?? Один ниточки меж булочек», «Небось стринги натирают! Вот ведь лежит и терпит», «Поправьте трусики! Они у вас в ягодички впились», «Ну что за дива», — пишут фолловеры.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.