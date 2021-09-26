Одежда Аллы в деревне Грязь: 72-летнюю Пугачеву подловили в платье выше колен и капроновых колготках

Примадонна помассировала сыну Гарри пяточки. А Лиза «вооружилась» подушкой, встав у изголовья дивана. Дочка певицы обмахивала ею братика так, словно в руках у нее было опахало.

На личной страничке в Instagram шоумен Максим Галкин поделился преинтересными домашними кадрами. Он запечатлел, как его жена Примадонна отечественного шоу-бизнеса делала массаж восьмилетнему сыну Гарри. Мальчик как султан, разлегся на диване, подставив именитой маме свои мягкие пяточки. Алла Пугачева с любовь и заботой мяла ножки сынишки, а Лиза «вооружилась» подушкой, встав у изголовья дивана. Дочка певицы использовала ее, как опахало, обдувая мирно дремлющего братика.

Но как только в детскую заглянул Максим, вокруг поднялся шум и гам. Сам шоумен залился смехом, увидев такую умилительную картину, а Гарри тут же попросил маму массировать ему пяточки более тщательно.

Кроме того, шоумен Максим Галкин показал, в чем его жена ходит по особняку в деревне Грязь. Как оказалась, Примадонна не носит халатики с заплатками. Алла Пугачева покрасовалась дома в черном мини-платье в стиле Chanel и капроновых колготках, похваставшись стройными ножками и тонкими изящными щиколотками.

«Боже мой, у вас тут прям будни падишаха! Как вы устроились, Гарри Максимыч! Потрясающе», — пошутил шоумен. «Я твоя Золотая антилопа», — отметила Алла, тщательно массируя сыну пяточки. «Еще побыстрее», — тут же распорядился Гарри. «Ну ты нахал!» — со смехом пожурил сынишку Максим. «Кто я?» — переспросил мальчик. «Наш повелитель», — уточнила певица. «Я король Джулио», — сказал Гарри.

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