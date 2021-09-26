«Шок! Вот так свекровь у Кесем»: 57-летняя Хюлья Авшар в тугих трусиках смело обнажила «султанские» гром-бедра

В свои 57 лет Хюлья Авшар может похвастаться весьма и весьма привлекательной фигурой. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век. Империя Кесем» обладает миловидной внешностью и идеальным стройным телом, которому позавидуют и модели с мировыми именами. Звездная красавица построила головокружительную карьеру на ТВ, она активно снимается в кино и сериалах. В «Империи Кесем» актрисе досталась роль Валиде Сафие султан.

На личной страничке в Instagram Хюлья Авшар то и дело публикует соблазнительные снимки, демонстрируя тонкую талию, упругий пресс, «сочные» гром-бедра и наливной «поплавок». Актрисе есть, чем похвастаться. На летнем снимке Хюлья и вовсе предстала в мини-бикини, соблазнительно утянув «свою сдобу» тугими трусиками. В таком виде с чашечкой кофе Хюлья позировала утром на террасе.

«Шок! Вот так свекровь у Кесем», «Ба! И это Сафие султан??», «Всем султаншам султанша», «Фигурка просто пальчики оближешь», «В 57 лет и такая стройняшка! Тело как у юной девчушки», «Некоторые молодые выглядят старше в десять раз», «Не узнать! Совсем другая», «Такую Сафие султан мы еще не видели», «То шикарные султанские платья, то в одних трусиках! Неожиданно как-то», «Совсем другая! Султанша мечты», «Эти бедра сводят с ума», «Представьте, как она в молодости выглядела», «Сочная ягодка-малинка», — пишут фолловеры.

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