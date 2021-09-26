«Дети выросли, а мама телесами светит»: Климова в хлопковых трусиках призывно обнажила «сдобу» на смятых простынях

Екатерина Климова — яркая и запоминающаяся актриса. Будучи мамой четверых детей, звездная красавица может похвастаться идеальной фигурой: тонкой талией, пышным бюстом, «сочными» гром-бедрами с изящной татуировкой. В своем микроблоге актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» публиковала «горячий» снимок, позировав в белых хлопковых трусиках на смятых простынях. Поклонники тут же предположили, что этот кадр был сделан в отеле.

«Дети выросли, а мама телесами светит», «Шамаханская царица нашего времени», «Опа! Какая сексуальная татушка на бедре», «А зачем еще делать татуировки, если потом их прятать», «Шалунья», «Дерзкая, сексуальная и вечно молодая», «Уже дочка выросла и маме на пятки наступает! А тут такие обнаженные прелести», «Месхи уже бежит к вам в отель??», «Как она в пояснице-то прогнулась», «Ну какова красота», «Султанский шик», «Прелестница», «Этот взгляд из-под опущенных ресниц», «Соблазнительница», — пишут фолловеры.

Напомним, что у Екатерины Климовой есть четверо детей от трех разных мужей. Старшая дочка Елизавета появилась в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым, сыновья Матвей и Корней от Игоря Петренко, а младшая дочка Белла родилась в отношениях с Гелой Месхи.

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