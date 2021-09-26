А Хромченко советовала красное: Асмус в пальто оттенка «взбесившейся Барби» отметилась на шопинге

Актриса рассказала, что почти год не ходила по магазинам.

Кристина Асмус рассказала фолловерам, что почти год не ходила по магазинам одежды. С чем это связано, звезда «Текста» не объяснила, но учитывая то, что актриса работала даже со сломанной ногой, не исключено, что виноват в этом слишком плотный график съемок.

Кинозвезда исхитрялась работать сразу над несколькими проектами одновременно. Но сейчас артистка взяла небольшую паузу: съездила в Карелию, прошлась по магазинам. На шопинге экс-жена Гарика Харламова отметилась в укороченных голубых джинсах и в прямом пальто оттенка «взбесившейся Барби».

В этом сезоне, отмечала Эвелина Хромченко, особенно актуальны красные модели пальто, но ведущая «Модного приговора» также замечала, что розовые тона женщины тоже никогда не перестанут любить. Стилист советовала сочетать этот цвет с оттенками молодой травы. Хорошо смотрятся с розовым также серый и голубой тона.

Во время своего модного похода, Кристина Асмус выбрала трендовый «жилет деда» и свободную вязаную толстовку с принтом.

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