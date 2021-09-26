«Холодно, Гарри! Не валяйся, вставай»: Пугачева в узких джинсах и модных кроссовках разгулялась с двойняшками в Грязи

На личной страничке в Instagram шоумен Максим Галкин поделился редкими домашними кадрами. Сам ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале выступил в качестве оператора. Вместе с женой Примадонной отечественного шоу-бизнеса и восьмилетними двойняшками Гарри и Лизой шоумен вышел на прогулку в Грязи. Причем дети Аллы Пугачевой были одеты в куртки не по размеру. Гарри чуть ли не с головой нырнул в свой пуховик, изобразив лягушонка. Все от Лизы до Максима заливались хохотом, наблюдая за тем, как малыш скачет по террасе.

В кадр попала и Алла Пугачева, которая позировала в куртке из денима и узких джинсах скинни. Изюминкой образа певицы стали модные кроссовки на танкетке. В какой момент Примадонна нагнулась к сыну, чтобы поднять его с холодного асфальта, когда Гарри случайно повалился на спину.

«Это же маленькая лягушоночка», — отметила Пугачева, наблюдая, как ее сын Гарри в куртке не по размеру скачет вприсядку по террасе их особняка. «О-о! Давай, время пострелять, между нами пальба! Попадаешь в сердце, остаешься там! Любиимкаа!» — затянул песню Niletto шоумен. «Ладно! Холодно, Гарри! Не валяйся. Давай, вставай», — тут же сказал Максим своему расшалившемуся сынишке, который лег на мокрый асфальт. «И пойдемте в дом», — вторила Алла.

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