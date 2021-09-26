«Выпятила свою сдобу под трусами»: Рудова в тугих стрингах взбрызнула каплями свои «окорочка с перчинкой»

Актриса из сериала «Универ. Новая общага» на глазах у ошалевшей публики приняла уличный душ в одних узких трусиках.

Наталья Рудова, как никто другой знает, чем привлечь внимание своих поклонников. То звездную блондинку подозревали в беременности, то писали, что она давно вышла замуж и скрывает от поклонников богатого избранника, то критиковали актрису за любовь к фотошопу и подозревали в пластике. Сама теледива только посмеивается на слухами и кривотолками.

О своей личной жизни Наталья предпочитает не распространяться, зато активно делится с подписчиками в Instagram весьма и весьма соблазнительными снимками, позируя на пляже. Так, Рудова покрасовалась под уличным душем, игриво оросив упругий «поплавок» струями воды. Мокрые лимонные стринги как вторая кожа льнули к «сдобным пышкам» красавицы-блондинки, подчеркивая каждый изгиб ее совершенного тела.

«Выпятила свою сдобу под трусами», «Натали! Ох, какие у вас окорочка с паприкой», «Тут не с паприкой, а окорочка с перчиком! Вот как зажигает на пляже», «Струи воды так сексапильно стекают по орешку», «Кап-кап! Капельки на сочном поплавке», «Соблазнительница», «Вот умеет же создать утреннее настроение», «Все мужики потянулись к стоп-крану! Срочно остановите поезд», «Магнетизм зашкаливает!! Натали, есть в вас какая-то манкость для парней», «Срочно на обложку глянца», «Султанский обморок», «Вай! Зажигалочка», — шутят фолловеры.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.