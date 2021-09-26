«Покупайте на несколько размеров больше»: какие брюки сейчас в тренде, рассказал Рогов

Александр Рогов на своем модном проекте YouTube Rogov live рассказал, что сейчас очень актуальны джоггеры – спортивные свободные брюки с резинкой у стопы. Их смело можно включать в повседневные луки, не боясь, что вас обвинят в дурном тоне.

К примеру, сам стилист любит их комбинировать с деловыми пиджаками. Кроме того, ваш образ будет соответствовать современным тенденциями, если наденете одного цвета джоггеры, лонгслив и футболку. Причем футболку обязательно поверх кофты, а не наоборот.

«Классные джогеры сейчас должны быть реально огромными, поэтому покупайте на несколько размеров больше. В джоггерах всегда есть внутренний шнурок, вы можете затянуть его и посадить с его помощью брюки так, как вам надо. Я сейчас и к мальчикам, и к девочкам обращаюсь», — прокомментировал Александр Рогов.

В тренде не сильно зауженные к щиколотке модели, а напоминающие рукава-фонарики, пышные, штанины которых стянуты внизу резко широкой резинкой. Также Рогов посоветовал покупать брюки из петельчатого внутри футера, а не флисового, поскольку последний часто оставляет на ногах пушок.

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