«Себе отхватил!»: 72-летняя Пугачева в эффектной мини-юбке пококетничала с молодым красавцем-мужем

Примадонна сравнила себя с Жар-птицей, намекнув, что Максиму Галкину с ней очень повезло.

В свои 72 года Алла Пугачева выглядит значительно моложе своих лет. Ей не дашь и больше 55-ти. Как говорит историк моды Александр Васильев, такому преображению и омоложению Примадонна обязана своему замужеству. Рядом с шоуменом Максимом Галкиным певица расцвела и похорошела. Кроме того, сама артистка не раз говорила, что рядом со своими детьми — двойняшками Гарри и Лизой она хочет выглядеть мамой, а не бабушкой.

В своем микроблоге шоумен Максим Галкин публиковал домашние кадры с Примадонной, запечатлев ее у парадного входа в их особняк. Алла Пугачева позировала алом бомбере, мини-юбочке, капроновых колготках, ботильонах на каблучке и красных носках. Певица изящно взмахнула ножкой, блеснув стройными щиколотками.

«Какая красотка! А-а?» — восхитился Максим моложавой внешностью своей второй половинки. «Отхватил себе Жар-птицу», — пококетничала с шоуменом Алла.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.