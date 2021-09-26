«Тугими стрингами заварные вафли утянула»: Каменских в трусиках впервые так сексуально обнажила свой «пирожок»

Настя Каменских в Instagram делилась пикантным снимком с пляжа. Возлюбленная рэпера Потапа покрасовалась на море в неоново-салатовом купальнике. Певица игриво обтянула свои «сдобные булочки» стрингами, повернувшись к народу упругим «поплавком». Мужская часть поклонников украинской дивы буквально лишилась дара речи, а женская — накинулась на Настю в приступе «едкой ревности».

Многие не могут поверит, что при такой тонкой талии Каменских стала обладательницей мощного «поплавка», которому позавидует и американская телезвезды Ким Кардашьян. Правда, у отечественной поп-дивы все свое, природное и естественное.

«Тугими стрингами заварные вафли утянула», «Орешек-то что надо! Отшлепать бы его», «Какая мамасита на пляже», «Просто мулаточка, загарчик бронзовый», «Выпятила свою сдобу под трусами», «Мисс сексуальный поплавок», «Где-то рыдает Кардашьян», «Наша ответочка Ким», «Все свое? А-ля натюрель??», «Трусы в глубоком приседе по швам пойдут», «А если стринги на пляже лопнут?? Так орешек свой утягивать», «Озорница стрекоза», — пишут фолловеры.

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