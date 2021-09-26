Зачем?: Асмус выставила фото без штанов, написав на срамном месте комментарий

Кристина Асмус недавно провела короткий отпуск в Карелии. Звезда «Текста» призналась, что давно мечтала именно о таком отдыхе, когда можно полностью расслабиться, слиться с природой, забыть про укладку волос и макияж.

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Судя по всему, у актрисы появилась пауза между контрактами. Теперь она рассказала поклонникам в Instagram, что впервые за год сходила по магазинам в поисках новых нарядов. И, хотя раньше она жаловалась в своем блоге, что ее фото без хайпа и демонстрации груди никому не нужны, решила все-таки подлить масла в огонь.

Кристина Асмус разместила в Instagram снимок из раздевалки в одной футболке и «жилете деда», без брюк или юбки. На месте между ног она просто поставила надпись: «Ну естесн». (Орфография автора сохранена).

К слову, ранее о моде на «жилеты деда» с характерным треугольным воротником рассказывала Эвелина Хромченко. Ведущая рекомендовала для осени выбирать свободные модели.

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