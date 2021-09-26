Из серии 18+: Валя Карнавал навела камеру на свою бомбическую грудь и собрала десятки тысяч лайков за пару часов

19-летняя звезда ТikTok Валя Карнавал (Karna.val) стала первой россиянкой, которая смогла получить на этой интернет-платформе миллиард лайков.

Нельзя при этом сказать, что звезда Сети отличается выдающимися творческими талантами. А при попытке запеть, она получила хорошую порцию критики от народной артистки Ларисы Долиной.

Контент, собирающий тысячи лайков, Карнавал выглядит крайне просто и незатейливо. Похоже, людям просто нравится смотреть на симпатичную девушку с выдающимися формами и со смазливым личиком.

Взять хотя бы последний пост Вали, на котором она просто изображает грусть, наводя крупным планом камеру на свою бомбическую грудь. За пару часов этот коротенький ролик собрал в ее блоге десятки тысяч лайков.

«Я люблю тебя! Самая лучшая девушка на Земле!», «Окутала меня, окутала», «Какая же она нереальная», «Валя, ты такая красотка», — пишут блогеру поклонники.

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