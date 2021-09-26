«Такая настоящая!»: Седокова позировала в джинсах модного кроя, показав свою «пампушку» во всей красе

В конце лета Анна Седокова выпустила свой новый альбом Secret Soul. В последнее время артистка активно работает над созданием новых песен и клипов.

В своем инстаграм она разместила видеоролик, на кадрах которого «зажгла» под мелодичную песню. Она позировала в «рваных» джинсах модного кроя, блеснув изгибами своей фигуры.

«Обожаю Вас! Какая настоящая! Огонь!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в прошлом году артистка вышла замуж. Ее мужем стал баскетболист Янис Тимма. Для Анны этот брак стал третьим, а для спортсмена вторым. Добавим, что помимо певческой карьеры Седокова активно работает над собственным брендом одежды.

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