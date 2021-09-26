«Классные ягодки»: Рудова в секси-платье на завязке показала наливную грудь

Минувшим летом Наталья Рудова отметила свой 38-й день рождения и сразу же отправилась в отпуск. Отдыхала актриса в Европе, в компании своей подруги Анастасии Решетовой.

В своем инстаграм блондинка поделилась снимком, на котором позировала в белом секси-платье на завязке. Фасон наряда позволил Наталье блеснуть своими роскошными формами.

«Огонь! Классные ягодки! Вау! Классная!», — писали пользователи Сети.

Напомним, популярность Рудова получила благодаря роли в сериале «Татьянин день», который вышел на экраны в начале 2000-х. Также Наталья отметилась в сериале «Универ» и клипе Тимати «Ключи от рая», с которого и началась ее дружка с Решетовой.

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