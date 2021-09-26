«Жил на две страны»: Серебряков рассказал, почему оставил сыновей за океаном

Актер девять лет жил за океаном.

Последние девять лет Алексей Серебряков жил в Канаде. А по возвращению в Россию оказался нарасхват у создателей кино – актер задействован в съемках сразу шести проектов. В Москву звезда «Бандитского Петербурга» приехал вместе с дочерью Дашей, а двое его сыновей Степан и Данила остались в Канаде.

«Мой отъезд, без сомнения, был, но я всегда жил на две страны, ждал, когда мои дети получат образование и свободно заговорят по-английски. Вот мы с дочкой сейчас стоим перед вами, а сыновья до сих пор учатся в Канаде», — цитирует «Комсомольская правда» Серебрякова.

Напомним, недавно актер обратился к россиянам с просьбой помочь заблокировать его фейковый аккаунт. Кто-то выдавал себя за артиста, публиковал фото и рассуждения на самые разные темы.

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