«Какая шикарная»: Шейк похвасталась крепким «орехом» в новой фотосессии

На кадрах супермодель предстала в необычных ботфортах и купальнике.

Недавно Ирину Шейк уличили в романе с Канье Уэстом. Якобы пара встречалась на протяжении пяти месяцев и даже успела провести романтический отпуск во Франции. Именно там папарацци засняли влюбленных.

«Завтра пойдет слух, что я встречаюсь со своим швейцаром, и что тогда? А потом, послезавтра, будет кто-то другой. Послушайте, в моей личной жизни всегда что-то происходит, просто я стараюсь держать это при себе» — рассказала Шейк в одном из интервью.

Накануне супермодель приняла участие в новой фотосессии, где предстала в дерзком наряде.

«Вау! Какая шикарная! Огонь! Просто бомба!» — писали пользователи Сети.

Напомним, 35-летняя Шейк воспитывает дочь от актера Брэдли Купера.

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