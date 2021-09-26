«Надо было заботиться раньше»: Проклова рассказала, как собирается жить на пенсии

Недавно Елена Проклова буквально заставила общественность вспомнить о себе. Актриса призналась, что в юности пережила сексуальные домогательства. Публика, как это обычно и бывает, разделилась на два лагеря. Одни поддержали артистку, другие осудили.

Недавно стало известно, что Елена живет в доме в Подмосковье, а в Сочи строит дом. Именно там она решила встретить свою старость.

«Сдавать жилье я не смогу, у нас один на всех дом в Подмосковье. Если я буду его сдавать, то где я буду жить? О «подушке безопасности» надо было заботиться раньше. Сейчас в планах закончить стройку дома в Сочи. Финал своей жизни я собираюсь провести там», — рассказала Проклова в беседе с Day.ru.

Также сообщается, что размер пенсии Прокловой составляет порядка 18 тысяч рублей.

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